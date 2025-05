"A gente está motivado", diz Galeano após vitória do Ceará diante do Sport

Com personalidade, entrega e gol, Galeano foi um dos destaques da vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Sport, neste sábado, 17, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante marcou o segundo e decisivo tento do clássico nordestino na Arena Castelão.

Após o jogo, o camisa 27. celebrou o bom momento e reforçou a confiança do grupo na caminhada do Vozão na elite nacional.