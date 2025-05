Campanha de proteção a crianças e adolescentes marca jogo entre Ceará e Sport

A campanha "O silêncio esconde. A denúncia salva" foi destaque na vitória do Ceará sobre o Sport, nesse sábado, 17, na Arena Castelão. A iniciativa foi promovida pelo Governo do Ceará em parceria com a Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa e Federação Cearense de Futebol, com o objetivo de conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.

A ação aconteceu às vésperas do Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, celebrado neste 18 de maio. Durante a partida, os jogadores do Ceará estamparam o mascote da campanha em suas camisas. O meia Lucas Mugni, que marcou um gol na partida, usou a camisa de número 100, em alusão ao Disque 100, canal de denúncias de violações de direitos contra o público infantojuvenil. Momentos antes da partida, o Gigante da Boa Vista foi iluminado com luzes laranjas, cor que simboliza a luta contra o abuso infantil.