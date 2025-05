Ceará tem melhor campanha como mandante da Série A do Brasileirão

Invicto em seus domínios, o Vovô tem 86% de aproveitamento com o mando de campo no Brasileirão 2025

A vitória do Ceará por 2 a 0 sobre o Sport reforçou o excelente momento vivido pelo Alvinegro de Porangabussu em solo cearense pela Série A. Com o triunfo em casa, o Vovô ampliou a invencibilidade em casa e assumiu o posto de melhor mandante do Brasileirão, com um aproveitamento de 86% nos jogos em casa.

A equipe comandada por Condé acumula quatro vitórias e um empate em cinco partidas como mandante. Nesse recorte, o desempenho defensivo e ofensivo do Vovô se destacam: são oito gols marcados e apenas dois sofridos.