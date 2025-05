Ceará divulga parcial com 25 mil torcedores confirmados contra o Sport

O confronto é importante para o Vovô, que tentará se manter no G-6 da Série A do Campeonato Brasileiro

Os torcedores alvinegros começaram a marcar presença desde a última terça-feira, 13, quando o check-in foi aberto aos sócios-torcedores , um dia após o empate diante do Santos, por 0 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Mais de 25 mil torcedores alvinegros já confirmaram suas presenças na Arena Castelão para a partida entre Ceará e Sport, que acontece neste sábado, 17, válida pela nona rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado parcial da parcial foi divulgado pelo time de Porangabuçu na tarde desta quinta-feira, 15.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Desta vez, o Vovô enfrenta o lanterna da competição. Uma possível vitória mantém a invencibilidade do time de Léo Condé em seus domínios e assegura a permanência no G-6 do campeonato.

Para quem não possui plano de sócio-torcedor, os bilhetes estão sendo vendidos nas lojas do Ceará, nos shoppings e na sede, e virtualmente através do site vozaotickets.com.

Para o clássico nordestino, praticamente todos os setores do Gigante da Boa Vista foram disponibilizados, com exceção da Superior Sul, destinada à torcida pernambucana, com valores de R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia).