Sport terá retorno de Lucas Lima para duelo contra o Ceará; Paciência é desfalque

A ausência obrigatória foi cumprida no duelo contra o Cruzeiro, que ocorreu no domingo, 11. Na ocasião, a equipe leonina foi derrotada por 4 a 0. Em 2025, Lucas Lima já atuou em 21 partidas, marcando um gol e distribuindo cinco assistências.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já nos desfalques, a ausência mais recente é a do atacante português Gonçalo Paciência, que sofreu uma lesão no músculo ilíaco do quadril direito e deve ficar fora dos gramados por até seis semanas. O atleta não atua desde o confronto contra o Fortaleza, que ocorreu no dia 26 de abril.

Na atual temporada, Paciência marcou cinco gols, todos no Campeonato Pernambucano, e distribuiu uma assistência. Além do jogador europeu, o departamento médico do Sport também conta com o goleiro Denis e o atacante Zé Roberto, que sofreram lesões no joelho.

O zagueiro Rafael Thyere, que estava em período pós-operatório, já retornou aos treinos com a equipe pernambucana e pode ser uma novidade entre os relacionados para o duelo.