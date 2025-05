Próximo adversário do Ceará, Santos está entre piores defesas e ataques da Série A

Atualmente, o Alvinegro Praiano está ocupando a vice-lanterna da competição, com 4 pontos conquistados até a 7ª rodada do Brasileirão

Para alcançar seus objetivos, os comandados de Condé terão que quebrar o atual tabu no certame e vencer sua primeira partida como visitante . No entanto, se o retrospecto não é tão positivo, o atual desempenho do Peixe pode aumentar ainda mais otimismo para os adeptos do Alvinegro de Porangabuçu.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Até o fim da 7ª rodada, o Santos está ocupando a vice-lanterna da competição, com quatro pontos conquistados. O Vovô ganha força diante do desempenho defensivo e ofensivo do adversário. Até este momento, o Santos é a quarta defesa mais vazada da competição, empatado com Sport, Vitória e Mirassol, todos com dez gols sofridos.

Se no lado defensivo o desempenho não é dos melhores, na outra metade do campo o funcionamento segue um ritmo semelhante. Apesar de possuir uma média de um gol marcado por rodada, o ataque santista é o quarto que menos vezes balançou as redes adversárias, com sete gols — igualado com Bahia, Vitória, Juventude e Atlético-MG.