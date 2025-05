Danilo Bittencourt explica processo de contratação de jogadores do Ceará

O atual dirigente alvinegro chegou ao Ceará na última temporada, após longa passagem no Bahia / Crédito: Samuel Setubal

Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 8, o CEO do Ceará, Danilo Bittencourt, comentou sobre a participação nas contratações de jogadores e como funcionam as negociações com os outros clubes. O atual dirigente alvinegro, contratado na última temporada, após longa passagem no Bahia, chegou a citar a negociação envolvendo a chegada do centroavante Pedro Raul — emprestado pelo Corinthians até o fim deste ano —, que já se mostrou positiva, tanto em campo como na composição do negócio com a equipe paulista.