CEO do Ceará, Danilo Bittencourt detalha reestruturação financeira do clube

CEO do Ceará, Danilo Bittencourt foi contratado na última temporada / Crédito: Samuel Setubal

Entrevistado nesta quinta-feira, 8, no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o CEO do Ceará, Danilo Bittencourt, comentou sobre diversos temas relacionados ao clube, com destaque para a situação financeira do Alvinegro de Porangabuçu. Contratado na temporada passada, Bittencourt chegou ao Vovô justamente com a missão de liderar o processo de reestruturação econômica. Durante a entrevista, o dirigente detalhou o cenário encontrado e as medidas adotadas desde então.