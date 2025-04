Ceará não vence como visitante há quatro jogos; sequência conta com três derrotas

A última e única vitória longe da capital cearense nesta temporada aconteceu contra o Sergipe, por 2 a 0, pela primeira fase da Copa do Brasil

Na noite desta segunda-feira, 21, o Ceará acabou derrotado pelo Bahia, na Arena Fonte Nova, por 1 a 0, com pênalti polêmica marcado nos acréscimos do segundo tempo. Após o duelo, válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Vovô chegou ao quarto jogo consecutivo sem vitória como visitante.

Nos duelos anteriores deste recorte, o Alvinegro de Porangabuçu empatou com o RB Bragantino, pela Série A, e amargou derrotas para o Juventude (2 a 1), também pelo Brasileirão, e para o próprio Bahia (3 a 2), pela fase de grupos da Copa do Nordeste.