Sem Neymar há quase um mês, Santos vive mau momento no Brasileirão

Neymar segue sem data para retornar aos gramados / Crédito: Raul Baretta/Santos

Próximo rival do Ceará, na próxima segunda-feira, 12, o Santos se encontra em um momento conturbado em seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Até agora, o Peixe venceu somente uma partida — quando superou o Atlético-MG, na 4ª rodada —, tendo sido derrotado em outras cinco ocasiões, o que o deixa na vice-lanterna da competição. A equipe da Baixada até conseguiu um bom início de ano, quando chegou às semifinais do Campeonato Paulista, superada pelo Corinthians. A última “pitada” de otimismo para o Brasileirão se deu após o anúncio do retorno de Neymar ao Alvinegro Praiano.

Porém, nas quartas de final, contra o RB Bragantino, o camisa 10 sofreu um edema na coxa esquerda, que o deixou longe dos gramados por pouco mais de um mês. Apesar da sequência de jogos, somente na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira Neymar atuou durante todos os minutos. Em todos os outros confrontos, foi substituído em algum momento, seja para entrar em campo no intervalo — como aconteceu em sua reestreia, contra o Botafogo-SP, e na partida diante do Fluminense — ou para deixar o gramado na segunda etapa, como aconteceu em todos os outros jogos. Baixo impacto no Brasileirão Sem o principal nome à disposição, o Santos encerrou a disputa do Paulistão e iniciou o Campeonato Brasileiro. Após derrota para o Vasco, na estreia, e empate com o Bahia, na segunda rodada, Neymar retornou de lesão no intervalo do duelo contra o Fluminense.