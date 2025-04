Paulinho pode ser novidade no time titular do Palmeiras contra o Ceará

A equipe Alviverde se prepara para o desafio contra o Ceará na Copa do Brasil e pode contar com a presença de seu atacante entre os titulares

O atleta, apresentado em janeiro deste ano como uma das contratações mais caras da história do clube, realizou sua estreia somente em abril, em vitória sobre o Corinthians pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras pode contar com uma novidade importante no seu setor ofensivo titular para o duelo contra o Ceará na Arena Castelão. O atacante Paulinho pode aparecer pela primeira vez entre a onzena inicial do Alviverde na partida desta quarta-feira, 30, válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O período sem atuar se deu por conta do processo de recuperação de uma cirurgia para tratar uma lesão na tíbia. Na temporada, o camisa 10 do Verdão disputou 3 partidas, contra Corinthians, Internacional e Bahia, saindo do banco em todas elas, e soma um total de 55 minutos em campo.

Retorno gradual



A derrota do Palmeiras para o Bahia no último domingo, 27, pelo placar de 2 a 1 representou sua maior minutagem desde o retorno, com 28 minutos jogados. A atuação rendeu elogios do treinador Abel Ferreira durante coletiva pós-jogo, que afirmou: “O Paulinho entrou muito bem”.

O comandante alviverde comentou sobre sua preferência de encaixe do atleta no esquema tático da equipe e também explicou a entrada do jogador.