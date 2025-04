CBF define arbitragem para jogo de ida entre Ceará e Palmeiras pela Copa do Brasil; veja

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mandante no primeiro duelo, o Vovô almeja um bom resultado para garantir vantagem no placar agregado. O embate da volta será no dia 22 de maio, às 19h30min, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A premiação em caso de classificação é de R$ 3,6 milhões.