Ceará e Palmeiras vão se enfrentar pela quinta vez na Copa do Brasil; relembre duelos

Este será o quinto embate entre os paulistas e os cearenses na Copa do Brasil. O primeiro duelo, em 1994, foi nas oitavas de final de 1994, quando o Vovô empatou por 0 a 0 em casa e conseguiu um 1 a 1 em São Paulo, eliminando o Alviverde pelo critério de gol qualificado. Naquela Copa do Brasil, o Ceará foi vice-campeão , perdendo a final para o Grêmio.

O Ceará conheceu seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil. A equipe de Porangabuçu enfrentará o Palmeiras pela competição nacional e repetirá um duelo que foi muito comum durante os anos 1990. O sorteio do torneio aconteceu na tarde desta quarta-feira, 9.

Em 1997, um novo embate, desta vez nas quartas de final. Desta vez, os paulistas levaram a melhor sobre o Alvinegro, vencendo o primeiro confronto por 5 a 2 e o segundo por 5 a 0. Naquela edição, o Ceará eliminou Fluminense e Santa Cruz antes de ser parado pela equipe de Luiz Felipe Scolari.

No ano seguinte, 1998, mais um duelo, desta vez, já na primeira fase do torneio. Na Capital Cearense, o Vovô segurou o empate, mas no então estádio Palestra Itália, o Palmeiras saiu vencedor por 6 a 0 e acabou sendo campeão daquela edição do torneio.

Foram precisos 22 anos para que os clubes voltassem a se enfrentar na Copa do Brasil; em 2020, as equipes e enfrentaram novamente nas quartas de final da competição. O Verdão venceu o primeiro jogo, em casa, por 3 a 0. Na volta, o Ceará conseguiu um empate por 2 a 2 e foi eliminado do torneio.