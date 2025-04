Ceará atualiza parcial com mais de 30 mil torcedores para duelo diante o Palmeiras

O duelo marca o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A classificação pode render R$ 3,6 milhões aos cofres do Vovô

O Ceará atualizou a sua parcial de torcedores garantidos para o duelo ante o Palmeiras, no jogo de ida da terceira fase da competição nacional. A divulgação ocorreu na manhã desta terça-feira, 29. Ao todo, mais de 30 mil alvinegros já confirmaram presença para o confronto eliminatório ante o Alviverde. Uma possível classificação pode render R$ 3,6 milhões aos cofres do Vovô.

O clube divulgou ainda que ainda há ingressos disponíveis, com exceção dos setores inferior norte e premium Para entrada no estádio, o torcedor deverá realizar o cadastro de reconhecimento facial. A compra de ingressos pode ser feita por meio do site Vozão Tickets, mas também nas lojas Vozão. Os sócios-torcedores podem confirmar presença no jogo por meio do site Sócio Vozão.