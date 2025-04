FutCast: Ceará tem "salto de qualidade" com volta de Pedro Henrique

O atacante, vice-artilheiro do Ceará no ano, se lesionou durante a partida contra o América-RN, no dia 6 de março, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste

O atacante, vice-artilheiro do Ceará no ano, se lesionou durante a partida contra o América-RN , no dia 6 de março, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. Até o momento da lesão, o ponta era o artilheiro do Alvinegro no ano, até ser ultrapassado por Pedro Raul.

Com apresentação de Lucas Mota e comentários de Rangel Diniz, a dupla analisou o retorno do atleta de 35 anos no duelo pelo Brasileirão. O POVO repercute abaixo as opiniões dos jornalistas.

Lucas Mota — Um ponto positivo foi a volta do Pedro Henrique. A um salto de qualidade naquele setor com a volta dele. O Aylon chegou a ser titular por ali, mas, nesse período que o Pedro Henrique esteve de fora, ele nunca fez atuações convincentes. O Guilherme ainda é muito jovem. Tem entrado e será uma peça importante ao longo da temporada, mas ainda não é o cara para chegar, pegar a titularidade e dizer que é o dono da posição. O Pedro Henrique já voltou, marcando um golaço. Não é que ele voltou sendo o melhor jogador do Ceará, não é isso, mas a um salto. No primeiro jogo como titular depois da lesão, ele já marca um gol difícil como esse. Ele é um ponta que faz gol também.

Rangel Diniz — (A volta do Pedro Henrique) é uma oportunidade pro Ceará descentralizar o poder ofensivo, que está muito focado no Pedro Raul. É bom quando seu centroavante está em boa fase, marcando gols. Mas pode chegar uma sequência de jogos que o Pedro Raul não vai ta marcando. E o Pedro Henrique, até a sua lesão, era o principal nome ofensivo do Ceará no ano. Era quem marcava os gols importantes, era quem tava mais entregando. Então, com essas duas opções na linha ofensiva, ajuda bastante […] Ele (Pedro Henrique) vinha de uma passagem ruim pelo Corinthians, chegou no Ceará e começou a jogar bem, bem como o Pedro Raul. São duas situações parecidas. Jogadores que se conhecem, que podem render ainda mais juntos.