"Erramos mais do que deveríamos", avalia Matheus Bahia após empate do Ceará contra o São Paulo

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Jogador foi titular e deu assistência no único gol alvinegro da partida, que terminou empatada em 1 a 1 na Arena Castelão na noite deste sábado, 26

O discurso do lateral Matheus Bahia após o empate do Ceará em 1 a 1 diante do São Paulo na noite deste sábado, 26, na Arena Castelão, foi de avaliação crítica. Na saída de campo após a igualdade, o jogador acentuou a dificuldade da partida, mas afirmou que o grupo comandado por Léo Condé abusou dos erros.

"Muito difícil o jogo contra o São Paulo, que é uma equipe boa. A gente fez um bom jogo, erramos mais do que deveríamos, mas tem tempo para consertar. Precisamos melhorar muita coisa, mas é um empate um ponto importante", frisou ele.