Após empate contra o São Paulo, Ceará sofre com gols após os 40 minutos

Confronto entre Ceará e São Paulo, válido pelo Campeonato Brasileiro da Série A de 2025 / Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

O Ceará voltou a tropeçar na Série A do Campeonato Brasileiro. No último sábado, 26, a equipe alvinegra empatou em 1 a 1 com o São Paulo, na Arena Castelão, e viu se repetir uma situação que tem se tornado frequente: os gols sofridos ao fim das etapas. Diante do Tricolor Paulista, o time de Léo Condé saiu na frente com um gol de Pedro Henrique, aos quatro minutos de jogo, mas cedeu o empate após aos 44 do primeiro tempo, em falha de marcação em cobrança de escanteio da equipe adversária.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o gol concedido diante do São Paulo, o Ceará chega a sete tentos sofridos em seis jogos pela Série A do Brasileirão. Neste recorte, quatro gols ocorreram na reta final do segundo tempo, enquanto três foram registrados depois dos 40 minutos da primeira etapa. Os números também somam-se ao fato de que, nas vezes em que sofreu gol, o Alvinegro havia saído à frente no placar. O padrão se repetiu na estreia da Série A, contra o RB Bragantino, e posteriormente contra o Juventude, Vasco e São Paulo. A estatística incômoda acende um alerta para um possível desgaste físico do elenco, possibilidade que Léo Condé fez questão de contestar. “Tem o grau de atenção e, às vezes, vem o desgaste também. Mas a gente não pode querer criar um tipo de fantasma de que a equipe está mal fisicamente. O segundo tempo provou que não tem nada de mal fisicamente, a gente teve uma postura ruim depois que a gente fez o primeiro gol", afirmou o treinador alvinegro. Ocupando a sétima posição na tabela, o Ceará conta agora com oito pontos somados, e um retrospecto de duas vitórias, duas derrotas e dois empates. Longe de apresentar desempenhos ruins em campo, o Vovô faz uma campanha regular neste início de Brasileirão.