Ceará sai na frente, mas sofre empate do São Paulo e vê vitória escapar no Castelão

Ceará e São Paulo se enfrentaram em partida válida pelo Brasileirão na Arena Castelão. Torcida fez festa com mosaico para o time. / Crédito: Daniel Galber/Especial para O POVO

Diante de um Castelão cheio e festivo, o Ceará empatou em 1 a 1 diante do São Paulo na noite deste sábado, 26. Pedro Henrique marcou para o Alvinegro e Ryan Francisco deixou tudo igual para o Tricolor Paulista em partida válida pela sexta rodada da Série A do Brasileirão. O resultado, apesar de deixar um gosto agridoce ao torcedor pela vitória parcial até o final do primeiro tempo, é especial porque faz com que o grupo de Léo Condé iguale a maior sequência de invencibilidade do Vovô em solo alencarino no século XXI. São 25 jogos sem saber o que é perder em Fortaleza. O ponto somado também influencia na tabela já que, com oito pontos, o time ocupa a sexta posição com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O Ceará volta a campo já na próxima quarta-feira, 30, diante de uma nova equipe paulista, quando irá enfrentar o Palmeiras às 19h30min, na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Pela Série A, o Alvinegro volta a atuar no próximo sábado, 3, quando recebe o Vitória às 18h30min, em partida realizada no estádio Presidente Vargas. Ceará 1 x 1 São Paulo: como foi o jogo Vivendo um bom momento em sinergia com a torcida, o Vovô começou bem a partida e não pela maneira que se portou, mas porque conseguiu, logo aos três minutos, construir vantagem ao balançar as redes com Pedro Henrique. O atacante recebeu um bom lançamento aéreo pelas costas de Matheus Bahia e, contando com a falha de marcação de Igor Vinicius e percebendo a marcação adiada da equipe paulista, deu um toque na bola só o suficiente para encobrir o goleiro tricolor. O tento tão cedo não deu, no entanto, um tom fácil ao jogo para o Alvinegro. Com a vantagem, o Ceará rapidamente abriu mão da posse de bola — e consequentemente do controle da partida. A postura incentivou o grupo de Zubeldía, que pressionou o time cearense ofensivamente ainda que pecasse no último terço do campo com finalizações e tentativas de infiltração até o gol de Fernando Miguel. O Ceará respondia se defendendo de maneira bagunçada, mesmo impedindo a infiltração adversária na maioria dos lances, e não lograva êxito ao atacar. Na maioria das vezes, o grupo parecia diante do seu torcedor não ter qualquer boa estratégia ofensiva, de modo que as bolas não chegavam aos atacantes.

Isso só encorajava os visitantes. Aos 42 minutos, após oito tentativas, o São Paulo conseguiu furar o bloqueio do Vovô. Ryan Francisco foi o responsável por fazer com que o jogo fosse para o intervalo com a igualdade no marcador, deixando os 45 minutos finais ainda mais agitados. Sabendo da importância individual do jogo, cada equipe voltou buscando dar o seu melhor. O São Paulo seguiu se destacando ainda mais nos quinze minutos iniciais do segundo tempo, mas o Ceará voltou a brigar pelos três pontos nos minutos finais. Apesar de criar mais proximidade ao gol adversário, o Vovô não conseguiu ser criativo a ponto de furar o bloqueio paulista, de modo que teve que se contentar com o único ponto somado ao apito final. Ficha técnica Ceará