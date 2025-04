Ceará abre check-in e venda com ingressos promocionais para duelo contra o Palmeiras

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Contudo, este mesmo valor promocional também se aplica aos tickets vendidos nos setores Inferior Norte e Sul, e Superior Central — não precisando estar acompanhando por um sócio-torcedor.

Todos os bilhetes podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. As vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube em Porangabuçu.

Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.