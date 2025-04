Haroldo Martins contesta pênalti contra o Bahia e promete acionar a CBF: "Indignação geral"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 19-12-2024: Haroldo Martins, diretor de futebol do Ceará, participa do Esportes do Povo no estúdio da Rádio O POVO CBN. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Após a derrota de 1 a 0 para o Bahia, na noite desta terça-feira, 21, pela quinta rodada da Série A, o CEO de futebol do Ceará, Haroldo Martins, se pronunciou de forma contundente contra a arbitragem da partida. O dirigente contestou a marcação do pênalti que resultou no gol do Bahia e afirmou que o Alvinegro irá formalizar uma reclamação junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Para Haroldo, a decisão do árbitro Rafael Klein (RS) prejudicou a boa atuação do Ceará. “Nos sentimos prejudicados, porque desenvolvemos um trabalho sério e viemos aqui para pontuar. Fizemos um grande jogo para no fim sairmos sem pontos da forma que foi, com um lance revisto inúmeras vezes para buscar um toque que não vimos. A sensação é de indignação geral”, afirmou o dirigente alvinegro.