Pedro Henrique critica arbitragem após pênalti para o Bahia: "Decisões grotescas"

Nas redes sociais, o ponta desaprovou a atuação da arbitragem no lance que culminou na derrota alvinegra por 1 a 0 e salientou que erros de arbitragem tem sido recorrentes no futebol brasileiro.

Além do goleiro Fernando Miguel, Pedro Henrique também se manifestou contra a marcação do pênalti para o Bahia no último minuto do duelo disputado entre os times nesta segunda-feira, 21, na Arena Fonte Nova.

"Hoje não foi um fato isolado, todas as rodadas vivemos um caos de decisões grotescas mesmo com a tecnologia para "ajudar". Já fui beneficiado por erros, e prejudicado em outros como nesta partida, porém já está de mais e isso só prejudica o espetáculo que todos nós amamos que se chama futebol. Seguimos fortes e de consciência limpa. Vamos Ceará (sic)", escreveu ele no Instagram.

O atleta esteve envolvido diretamente no lance que levou até o pênalti. Restando um minuto para o fim dos nove de acréscimos dado pelo árbitro, Tiago, do Bahia, invadiu a área, cai e pediu pênalti. O VAR solicitou revisão do lance e, após um bom tempo avaliando a imagem da possível falta cometida por Pedro Henrique, o juiz resolveu assinalar o pênalti. Marcação polêmica e que, na cobrança, Éverton Ribeiro converteu, garantindo a vitória do Bahia. (Com Mateus Moura)