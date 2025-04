Fernando Miguel contesta pênalti para o Bahia em derrota do Ceará: "É brigar com a imagem"

Time alvinegro teve pênalti marcado contra no último minuto do segundo tempo. Lance culminou no revés do Vovô em Salvador

Goleiro do Ceará, Fernando Miguel se manifestou contra a marcação do pênalti para o Bahia no último minuto do duelo disputado entre os times nesta segunda-feira, 21, na Arena Fonte Nova. Em entrevista ainda no campo, o camisa 16 desaprovou a atuação da arbitragem no lance que culminou na derrota alvinegra por 1 a 0.

"É difícil falar depois de um pênalti desse. Desculpa, mas, para mim, é brigar com a imagem. Já é difícil jogar contra o Bahia e um lance absurdo desse, que, para mim, é um pênalti ridículo. Na minha opinião, vendo dentro de campo, aquilo que a gente viu no telão do estádio aqui, não existe um pênalti desse", disse.