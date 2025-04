Condé critica pênalti contra o Ceará e questiona não expulsão de Éverton Ribeiro

Após o duelo, atletas, dirigentes e o técnico do Alvinegro de Porangabuçu questionaram as marcações do árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein

A penalidade assinalada pelo árbitro gaúcho Rafael Rodrigo Klein, após vários minutos revisando o lance no VAR , gerou revolta nos atletas , dirigentes e no técnico do Alvinegro de Porangabuçu.

Em sua segunda visita à Arena Fonte Nova no ano, o Ceará foi novamente derrotado pelo Bahia por 1 a 0 , em duelo que gerou várias reclamações contra a arbitragem do jogo. O gol que sacramentou a vitória do Tricolor foi marcado aos 59 minutos da etapa final, após pênalti de Pedro Henrique em Tiago .

“Eu acho que o Éverton (Ribeiro), no meu ver, deveria ter sido expulso. Já tinha o amarelo e matou a jogada, quando fez a falta no Diego e a gente continuou com o lance e ele não foi expulso. Talvez se ele fosse expulso naquele momento, a gente poderia jogar pelo menos uns 15 minutos ali com um jogador a mais.”

Durante a coletiva pós-jogo, o treinador do escrete cearense também questionou uma possível expulsão do meia Éverton Ribeiro, que entrou no decorrer da segunda etapa e converteu o pênalti, selando o triunfo do Bahia.

O experiente meio-campista recebeu um cartão amarelo aos 14 minutos da etapa final, após “cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor”, conforme a súmula da partida.

Contudo, aos 46 minutos do segundo tempo, Éverton comete uma falta semelhante a do primeiro cartão recebido, na origem de um contra-ataque. Este lance é o que gerou reclamação do treinador Léo Condé. Na ocasião, o árbitro do duelo sinaliza a vantagem, mas não adverte o atleta após a conclusão da jogada do Alvinegro, com finalização de Matheus Araújo para a defesa Marcos Felipe.

Condé reconhece qualidade do Bahia

Com o lance polêmico de arbitragem nos acréscimos, o desempenho das equipes no duelo ficou em segundo plano durante a coletiva pós-jogo de Léo Condé. Entretanto, o treinador do Vovô reconheceu a qualidade da equipe baiana e ressaltou o trabalho de Rogério Ceni.