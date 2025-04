Zagueiro do Ceará, Willian Machado é destaque no confronto contra o Vasco

Em números do portal Sofascore, a nota 7,1 atribuída ao jogador foi a quinta maior do Ceará na partida. Além da boa pontuação, o defensor também somou nove cortes, duas interceptações, um desarme, venceu quatro de cinco duelos, acertou 94% dos passes e sofreu uma falta.

O zagueiro Willian Machado foi um dos destaques do Ceará na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco nessa terça-feira, 15, pelo Campeonato Brasileiro . Sendo responsável por marcar o atacante Vegetti, jogador mais perigoso do adversário, o defensor demonstrou muita consistência durante a partida.

Após a partida, o zagueiro concedeu entrevista ao site oficial do Ceará . Em sua fala, o jogador falou sobre as dificuldades de marcar um atleta perigoso como Vegetti e falou sobre o êxito de sua missão.

Willian Machado assumiu a titularidade no Ceará na segunda fase da Copa do Brasil, após lesão do zagueiro Ramon Menezes no confronto. Desde então, foi titular em todas as partidas disputadas pelo Vovô, formando dupla com Marllon.

Com os três pontos obtidos contra o Vasco, o Ceará foi alçado a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, os mesmos de Flamengo e Palmeiras, que possuem um jogo a menos. O Vozão entra em campo na segunda-feira, 21, às 20 horas, para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova.