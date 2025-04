Ceará marcou gols em 20 dos 21 jogos disputados na temporada; confira

Ao todo, o time alvinegro disputou 21 partidas neste ano, tendo balançado as redes em 20. O único jogo em que a equipe não marcou foi na derrota diante do Náutico , no dia 22 de janeiro. O confronto em questão ocorreu no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE), e foi válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste.

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu acumula 39 gols marcados e 16 sofridos em 2025. Na Série A, são sete tentos a favor e cinco contra em quatro partidas.

Autor dos dois gols do Ceará no triunfo contra o Vasco, Pedro Raul enalteceu o poderio ofensivo da equipe e ressaltou a importância da coletividade no Vovô.

“O ataque começa na defesa e a defesa começa no ataque. Se o ataque está dando certo, é porque lá atrás está começando bem as jogadas. Todo mundo é importante no processo. Feliz demais e espero que tenha muito mais (gols)”, disse o camisa 9 ao site oficial do clube.