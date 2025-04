Artilheiro, Pedro Raul destaca força do Ceará em casa: "Aqui é muito difícil"

No Ceará, mais uma vez, Pedro Raul foi decisivo. O centroavante anotou dois gols na vitória alvinegra por 2 a 1 diante do Vasco, na noite desta terça-feira, 15, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto no Castelão, o camisa 9 falou sobre o momento da equipe, que soma sete pontos na tabela de classificação. "Particularmente falando, com todo respeito a todas as equipes, acho que a gente podia estar ainda melhor na tabela, com mais pontos. Teve aquele jogo contra o Bragantino, por exemplo, que ficou engasgado — a gente saiu na frente, antes do acréscimo, e acabou empatando no final.

A gente tem feito um excelente trabalho."