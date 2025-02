Cria da base do Ceará, Guilherme marca contra o Barbalha e faz 1º gol no profissional

O atacante é destaque na base alvinegra. Durante a Copinha, chamou atenção ao marcar três vezes na vitória do time sub-20 do Vovô

Dos cinco gols da goleada do Ceará diante do Barbalha, neste domingo, 2, pela quarta rodada do Campeonato Cearense, um teve um tom especial para o jogador em especifico que marcou: Guilherme, cria das categorias de base do Vovô, que anotou seu primeiro tento no profissional.

O atleta começou o confronto no banco de reservas, mas entrou no segundo tempo da partida na vaga de Pedro Henrique — que também deixou sua marca no placar elástico — aos 29 minutos do embate.