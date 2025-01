Ceará goleia XV de Piracicaba por 4 a 0 e avança à terceira fase da Copinha

O Vovô busca superar sua melhor campanha no torneio. Em 2016, chegou até às oitavas de final, sendo eliminado pelo Cruzeiro

Sem muitas dificuldades, o Ceará venceu a equipe do XV de Piracicaba-SP pelo placar de 4 a 0, nesta segunda-feira, 13, e avançou para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Os gols do Vovô foram marcados por Enzo e por Guilherme, que balançou as redes três vezes.

Agora, o time alvinegro aguarda o vencedor do confronto entre Juventus-SP e Vasco da Gama-RJ, que se enfrentam logo mais, às 15 horas, para conhecer seu próximo adversário.