Recuperados, Mugni e Matheus Bahia retornam ao Ceará para duelo com o Vasco

O Ceará contará com reforços importantes para o confronto diante do Vasco, válido pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão: O meia Lucas Mugni e o lateral-esquerdo Matheus Bahia. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Ambos estavam entregues ao departamento médico e desfalcaram a equipe na última rodada, na derrota por 2 a 1, diante do Juventude-RS. Agora, estão recuperados de lesão e à disposição do técnico Léo Condé. A expectativa é que ambos retomem a titularidade diante do time carioca.