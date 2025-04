Sem Coutinho e Tchê Tchê, Vasco embarca para encarar o Ceará pela Série A

Próximo adversário do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco embarcou para a capital cearense nesta segunda-feira, 14, com desfalques importantes. Isso porque Philippe Coutinho, Tchê Tchê, Puma Rodríguez e Maurício Lemos não viajaram com a delegação para encarar o Vovô na terça-feira, 15.

Principal nome do elenco carioca, o camisa 11 será poupado após sequência desgastante de jogos e, com isso, passará por um controle de carga. Tchê-Tchê, por sua vez, não atuará por conta de uma situação familiar, enquanto Puma Rodríguez também não estará disponível para o duelo para acompanhar o nascimento de seu filho.