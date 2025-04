Matheus Araújo exalta sequência no Ceará e espera por jogo difícil contra o Vasco

Em busca de regularidade, o meio-campista Matheus Araújo tem se destacado no Ceará num panorama mais recente. Nos últimos dois jogos, o atleta marcou um gol diante do Grêmio ao entrar no segundo tempo e participou com uma assistência do único gol alvinegro diante do Juventude.

“Esses problemas que tive foram pessoais. Perdi um tio nessas últimas semanas e foi muito difícil e triste para mim. Mas me preparei bastante para estar vivendo esse momento. Trabalho todos os dias para, quando tiver oportunidade, aproveitar ela da melhor maneira possível. Pro jogador, é fundamental para conseguir desempenhar o melhor futebol ter essa sequência. Quando mais a gente joga, mais confiança a gente tem e consegue desempenhar o melhor futebol. Estou feliz com as oportunidades que venho tendo”, frisou o meio-campista.

Além de exaltar a sequência que tem alcançado, Matheus Araújo também destacou o apoio vindo da torcida. Para o atleta, a energia vinda das arquibancadas será fundamental para que o Ceará seja forte no, segundo ele, jogo difícil contra o Vasco.

“É muito importante o apoio que a torcida vem nos dando, fundamental para a gente ter essa sequência e demonstrar toda a nossa força em casa. Em relação ao Vasco, eles têm uma grande equipe apesar de tudo que vem acontecendo (nos últimos anos). Todos os jogos são difíceis e competitivos na Série A e temos que mostrar nossa força”, falou.

Fator casa e pontos somados

O fator casa foi um dos principais pontos citados por Matheus Araújo nessa entrevista coletiva antes do jogo contra o Vasco. As equipes irão se enfrentar nesta terça-feira, 15, às 21h30min, na Arena Castelão. Segundo o meio-campista, é um jogo importante para o Vovô no sentido de saber o quão crucial é para o grupo somar pontos nesse início de campeonato, principalmente tendo tempo no calendário para se preparar para os embates.