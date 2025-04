Ceará x Vasco pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Na oitava colocação, com quatro pontos conquistados, o Alvinegro de Porangabuçu aposta no fator casa — onde não é derrotado desde agosto de 2024 — para se reerguer após o revés diante do Juventude e seguir somando. Além disso, busca atuar em pé de igualdade contra o time carioca. O oponente, no entanto, não deve facilitar a missão do grupo comandado por Léo Condé.

Para o embate, Léo Condé deve seguir tendo alguns desfalques importantes. Ainda que Bruno Tubarão e Pedro Henrique estejam em trabalho de transição, os atletas não devem estar disponíveis para o embate. Também segue no departamento médico o lateral-esquerdo Nicolas, com uma lesão no adutor coxa direita.

Para bater de frente com o Gigante da Colina, o Ceará tem como um dos principais impulsionadores o fator casa. Em entrevista pré-jogo, o meio-campista Matheus Araújo acentuou a importância do apoio da torcida para que a equipe some pontos como mandante.

As novidades ficam por conta dos retornos de Lucas Mugni e Matheus Bahia. Os atletas participaram da última atividade antes do jogo e estarão à disposição do treinador. Em relação à escalação, o treinador alvinegro deverá promover apenas uma mudança com relação ao time titular que enfrentou o Juventude, com Fernando Sobral ocupando a volância no lugar de Lourenço.

Ceará x Vasco pela Série A 2025: como chega o Cruzmaltino

O Vasco de Fábio Carille também chega com algumas baixas para o embate contra o Vovô. O principal desfalque do time carioca é o meia Philippe Coutinho, que foi poupado. Além dele, também não viajaram para o jogo o volante Tchê Tchê, o zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Puma Rodríguez.

Ceará x Vasco pela Série A 2025: os destaques do jogo

Em contrapartida, o Vasco chega para o jogo com sua principal peça entre os relacionados. Com três gols, Vegetti é um dos artilheiros do Brasileirão nesse início de torneio e chega em alta para o jogo diante do Alvinegro de Porangabuçu. Em toda a temporada, ele Nos últimos 17 jogos, a média do centroavante argentino é de 13 gols e duas assistências. Dois desses gols ocorreram, inclusive, no final de semana, durante a vitória do Cruzmaltino diante do Sport, o que só confirma a ótima fase do principal jogador vascaíno.