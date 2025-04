Após 4 anos, Ceará reencontra o Vasco na Série A; veja últimos confrontos

O último confronto entre Ceará e Vasco foi de vitória alvinegra por 4 a 1, em pleno estádio de São Januário / Crédito: Fausto Filho / Ceará SC

Após quatro anos, Ceará e Vasco voltam a se enfrentar. Nesta terça-feira, 15, as equipes entram em campo pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão — algo que não acontecia desde 2020. A última vez que Alvinegro e Cruzmaltino disputaram uma partida foi no dia 30 de novembro daquele ano. Em pleno São Januário — sem público, devido à pandemia de Covid-19 —, o Vovô venceu o clube carioca por 4 a 1.