Ceará entra em acordo com Floresta e inicia pagamento pela venda de Marcos Victor

O Alvinegro depositou R$ 200 mil nesta quarta, 31, e depositará mais R$ 680 mil no dia 7 de fevereiro. O restante do débito, que totaliza mais de R$ 1,8 milhão, será dividido em cinco parcelas

Já na próxima quarta-feira, 7 de fevereiro, o Ceará depositará R$ 680 mil para o Floresta. As demais cinco parcelas serão de R$ 203.310,26. Com isso, a liminar que bloqueou 40% do valor referente a 2ª parcela a ser paga pelo Bahia ao Ceará deixa de valer.

Ceará e Floresta entraram em acordo na Justiça para a quitação da dívida relacionada a venda do zagueiro Marcos Victor ao Bahia. O Alvinegro de Porangabuçu pagou R$ 200 mil ao Verdão nesta quarta-feira, 31, e parcelou o restante do débito — cujo valor total é de R$ 1.896.551,3 com juros e multa — em seis vezes.

A primeira parcela da compra de Marcos Victor (R$ 2,2 milhões) foi depositada pelo Bahia ao Ceará no dia 31 de janeiro de 2023. A segunda será paga nesta quarta-feira, 31. Ao todo, a negociação custou R$ 4,4 milhões ao clube baiano. Deste total, o Floresta detém 40%, em torno de R$ 1,76 milhão.

O Alvinegro, entretanto, não repassou nenhum valor da primeira parcela para o Floresta. Diante do evidente risco de inadimplência, o Verdão entrou com uma ação contra o Ceará cobrando o pagamento de R$ 1,8 milhão. No processo, o Lobo da Vila solicitou que o Bahia fizesse o depósito da segunda parcela em juízo para resguardar o valor do débito.

Acordo de pagamento entre Ceará e Floresta:

31/1 - R$ 200 mil



7/2 - R$ 680 mil



7/3 - R$ 203.310,26



7/4 - R$ 203.310,26



7/5 - R$ 203.310,26



7/6 - R$ 203.310,26



7/7 - R$ 203.310,26



Marcos Victor: do Floresta para o Ceará



O zagueiro chegou em Porangabuçu ainda em 2021, emprestado pelo Floresta, para atuar nas categorias de base. Foi integrado ao elenco profissional no ano seguinte e ganhou as primeiras oportunidades. Em 18 de junho, o Vovô exerceu a opção de compra, fixada em R$ 200 mil, e realizou o pagamento em três parcelas: junho, julho e agosto daquele ano.



Pelo acordo entre os clubes, o Ceará passou a ser detentor de 60% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Floresta manteve os outros 40%. Marcos Victor, então, firmou contrato com o Alvinegro até o final de 2025. O camisa 44 terminou 2022 como titular na zaga alvinegra — foram 12 jogos no total na temporada — e despertou o interesse do Bahia.



No início de dezembro de 2022, o Vovô acertou a venda do jovem defensor para o Esquadrão. O contrato anexado ao processo revela que a transação foi pelo valor de 800 mil euros, em duas parcelas. A cotação da moeda estrangeira na data da assinatura do acordo era de R$ 5,50, ou seja, o montante da operação foi R$ 4,4 milhões.



Pela divisão dos direitos econômicos, portanto, o Ceará embolsaria R$ 2,64 milhões, enquanto o Floresta teria direito a R$ 1,76 milhão. O Lobo da Vila, no entanto, alega que não recebeu a fatia de R$ 880 mil da primeira parcela, paga pelo Bahia ao Alvinegro em janeiro do ano passado. O contrato entre Vovô e Verdão prevê que o repasse deveria ter sido feito até 7 de fevereiro de 2023 — o mesmo vale para a segunda parcela, neste ano.