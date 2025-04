Condé lamenta desfalques em derrota do Ceará, mas pondera: "Não serve de desculpa"

Durante esta semana, Condé perdeu Mugni, Matheus Bahia e Nicolas por lesão / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

O Ceará foi derrotado pelo Juventude, neste sábado, 12, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 3ª rodada da Série A do Brasileirão. Após o duelo, o técnico Léo Condé, ponderou sobre as “peças importantes” que o elenco Alvinegro tem perdido por lesões. “Temos sofrido um pouco com a perda de jogadores de peças importantes. Já vinha jogando sem o Pedro Henrique, sem Richardson, no último jogo perdemos o Fernandinho, ao longo da semana também o Mugni, Matheus Bahia, também perdemos o Nicolas, então a gente teve que improvisar um zagueiro ali (na lateral esquerda)”, disse.