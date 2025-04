Marllon lamenta virada sofrida pelo Ceará no Sul e ressalta: "Nós tentamos"

O zagueiro avaliou o desempenho do Ceará no primeiro tempo como positivo, mas destacou a dificuldade de enfrentar o Jaconero no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Capitão do Ceará, o zagueiro Marllon lamentou a derrota de virada sofrida para o Juventude neste sábado, 12, no Alfredo Jaconi, em duelo da terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Na saída do campo após o jogo, o defensor, em entrevista, fez uma análise do resultado negativo.



Para o zagueiro, o Alvinegro de Porangabuçu teve um bom desempenho no primeiro tempo, etapa em que saiu na frente do placar, com gol de Aylon aos 40 minutos. O camisa 3, entretanto, enfatizou sobre a dificuldade de enfrentar o Jaconero em Caxias do Sul e da infelicidade do Vovô ter sofrido o empate antes do intervalo.