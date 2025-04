Ceará volta a perder como visitante e sofre terceira derrota em 2025

Agora, o próximo embate do Vovô longe de casa será, novamente, contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, no próximo dia 21, pela 5ª rodada da Série A

Neste sábado, 12, o Ceará foi derrotado pelo Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela Série A do Brasileirão. Com este placar, o Vovô sofreu seu terceiro resultado negativo na temporada. O marcador adverso deste confronto teve uma semelhança com os outros dois: a distância de casa.

Até este momento, o escrete de Porangabuçu realizou 20 jogos na temporada de 2025, sendo onze deles como mandante e outros nove como visitante. Em casa, o Vovô segue sendo imponente e esta sem perder desde o meio do último ano. Contudo, o Alvinegro não tem sido um visitante muito indigesto.