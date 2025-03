Lelê chega à capital cearense, realiza exames e inicia atividades no Ceará

Atacante Lelê, do Fluminense, é defenderá o Ceará até o final de 2025 / Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

O atacante Lelê, novo reforço do Ceará para a temporada de 2025, desembarcou na capital cearense nesta segunda-feira, 24. O jogador realizou exames e se juntou aos demais atletas do elenco do Vovô em Carlos de Alencar Pinto para dar início às atividades. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. Lelê chega ao Alvinegro de Porangabuçu por empréstimo do Fluminense até o final deste ano. Ainda de acordo com Horácio Neto, o Ceará arcará com o salário integral do atacante. O jogador chega para disputar posição no ataque, cuja formação titular atual é composta por Pedro Raul, artilheiro do clube na temporada, Fernandinho e Aylon.

A tendência é que Lelê já esteja disponível para a estreia do Ceará no Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira, 31, contra o RB Bragantino, às 20 horas, fora de casa. Além da Série A, o atacante poderá disputar a fase mata-mata da Copa do Nordeste – caso o Alvinegro se classifique – e a Copa do Brasil. + Confira mais notícias do Ceará Sporting Club Taticamente, o novo reforço alvinegro pode atuar tanto como centroavante, posição em que se destacou no Volta Redonda em 2022 e 2023, como também pelos lados do campo. Foram os bons números no Volta Redonda, inclusive, que despertaram o interesse do Fluminense.