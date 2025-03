Com "direito a música", Atacante Lelê é oficializado pelo Ceará

Anuncio oficial do atacante Lelê, de 27 anos / Crédito: Reprodução/Ceará SC

O Ceará anunciou na tarde desta quinta-feira, 27, a contratação do atacante Lelê, de 27 anos. O jogador chega por empréstimo do Fluminense até o fim da temporada de 2025 e deve disputar posição com Pedro Raul, artilheiro do Alvinegro na temporada. Antes do tradicional anúncio com os gols e lances marcantes, o jogador teve um vídeo onde um rádio tocava músicas que continham seu nome nas letras e nas melódias.

Pela equipe carioca, Lelê disputou 53 jogos entre 2023 e 2025, marcando oito gols e distribuindo cinco assistências. No Tricolor, o atacante conquistou a Libertadores e a Recopa Sul-americana. O jogador desembarcou na capital cearense na segunda-feira, 24, realizou exames e participou de atividades com o grupo no mesmo dia.