Copa do Brasil: presidente do Ceará elogia Palmeiras e vê Vovô "bem competitivo"

O mandatário do Vovô exaltou a qualidade do adversário nesta etapa da competição. "Enfrentaremos um grande adversário. É uma equipe que tem uma base de elenco, já tem uma metodologia técnica bem definida há bastante tempo e costuma disputar títulos em competições em alto nível".

O presidente do Ceará , João Paulo Silva, comentou o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil , realizado nesta quarta-feira, 9, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Alvinegro enfrentará o Palmeiras-SP.

Esta não será a primeira vez que Ceará e Palmeiras se enfrentarão pela Copa do Brasil . Ao longo da história da competição, alvinegros e alviverdes já duelaram em quatro ocasiões, com o Vovô levando a melhor apenas uma vez, em 1994.

De acordo com a data base da CBF, o duelo da ida está marcado para o dia 30 de abril, na Arena Castelão. A volta, por sua vez, 21 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo.

Apesar da dificuldade do confronto, o dirigente reforçou a confiança na preparação do elenco. "Temos um time qualificado e bastante competitivo. Vamos nos preparar bem para esses dois jogos contra o Palmeiras", destacou.

Naquela edição, pelas oitavas de final, os dois jogos terminaram empatados: 0 a 0 no Castelão e 1 a 1 no Parque Antártica — antiga casa palmeirense. O gol marcado fora de casa acabou beneficiando o time cearense, que avançou de fase em uma campanha que terminou com o vice-campeonato diante do Grêmio.

Nas outras três oportunidades, o Verdão levou vantagem. Em 1997, pelas quartas de final, o Palmeiras venceu por 5 a 2 em Fortaleza, e aplicou nova goleada na volta: 5 a 0.