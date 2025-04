"Acreditar que é possível", diz Willian Machado sobre duelo contra Palmeiras na Copa do Brasil

Primeira partida do confronto será disputada na Arena Castelão, enquanto o jogo da volta acontece no Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Zagueiro do Ceará, Willian Machado comentou nesta quinta-feira, 10, sobre o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, que definiu que o Vovô vai encarar o Palmeiras. Em sua fala, o camisa 23 destacou a força do time paulista e projetou o duelo.

"A gente sabia que quem viesse do pote A seria um adversário duríssimo. Não tinha muito direito de escolha. Independentemente do adversário que a gente for enfrentar, a gente tem que enfrentar da melhor maneira possível. É uma competição mata-mata, onde o erro vai custar caro, onde a gente sabe que tem toda a questão da Copa do Brasil em termos financeiros. É uma competição que o torcedor gosta muito de acompanhar, porque passa muita emoção. São jogos que sempre reservam algo emocionante", disse em entrevista coletiva.