Ceará freta voo para encarar Juventude em Caxias do Sul; veja cronograma

Para minimizar as dificuldades logísticas, o Ceará optou por fretar os voos de ida e volta para a viagem a Caxias do Sul (RS), cidade onde visitará o Juventude no próximo sábado, 12, pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O investimento visa, também, preservar o elenco alvinegro de maiores desgastes.

A delegação do Vovô embarca na manhã desta sexta-feira, 11, em voo direto da capital cearense até Caxias do Sul. A previsão é de que o Alvinegro esteja em solo gaúcho no início da tarde. Por lá, o técnico Léo Condé comandará um treino de apronto em um campo anexo ao Estádio Centenário, onde o S.E.R. Caxias manda seus jogos.