Ceará mira quebra de tabu contra o Juventude em Caxias do Sul pelo Brasileirão

Ceará e Juventude entram em campo no próximo sábado, 12, pela terceira rodada do Brasileirão. Além da vitória, o Alvinegro de Porangabuçu busca um feito inédito no estádio Alfredo Jaconi. Jogando fora de casa, o Vovô nunca venceu o adversário gaúcho.

Retrospecto do Juventude como mandante contra o Ceará

Juventude 0 x 0 Ceará - 23/8/2008 - Série B

Juventude 2 x 2 Ceará - 9/5/2009 - Série B

Juventude 1 x 0 Ceará - 3/11/2017 - Série B

Juventude 1 x 0 Ceará - 24/7/2022 - Série A

Momentos de Ceará e Juventude na temporada

Apesar do retrospecto, o Ceará chega motivado pelo bom início no Campeonato Brasileiro. Até aqui, o time comandado por Léo Condé soma quatro pontos na competição, após vitória contra o Grêmio, na Arena Castelão, e empate fora de casa diante o RB Bragantino na estreia da Série A.

Pelo lado Jaconero, a expectativa é manter a invencibilidade nas partidas dentro de casa. Em 2025, a equipe de Fábio Matias saiu vitoriosa em todos os seis confrontos realizados no estádio Alfredo Jaconi. Um dos triunfos foi contra o Vitória na primeira rodada do Brasileirão.

O próximo compromisso entre as equipes marca o 13º confronto entre Ceará e Juventude na história. Entre partidas da Série A e Série B, o confronto é equilibrado, com quatro vitórias do Ceará, quatro do Juventude, além de quatro empates.

O jogo entre Ceará e Juventude acontece no próximo sábado, 12, às 16 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS.