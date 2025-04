Sorteio define duelos da 3ª fase da Copa do Brasil; veja rivais dos times cearenses

O Alvinegro de Porangabuçu, que integrou o Pote B do sorteio, enfrentará o Palmeiras. A primeira partida será disputada na Arena Castelão (CE), enquanto o jogo da volta acontece no Allianz Parque (SP). Na campanha até então, o Vovô, que entrou na competição na primeira fase, eliminou o Sergipe por 2 a 0 e o Confiança, nos pênaltis, na etapa posterior.

A Confederação Brasileira de Futebol definiu, por meio de um sorteio realizado em sua sede, os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, assim como os mandos de campo. O evento ocorreu na tarde desta quinta-feira, 9, e contou com a presença de três clubes cearenses: Ceará , Fortaleza e Maracanã.

O Tricolor do Pici, que estava no Pote A, terá o Retrô-PE como adversário. O duelo de ida acontece no Recife, enquanto a partida de volta ocorre na Arena Castelão. O Leão, por ser um dos representantes brasileiros na Libertadores, não participou das duas fases anteriores da Copa do Brasil – a estreia na edição deste ano do torneio, portanto, será diante do time pernambucano.

Fechando a trinca dos clubes cearenses que estão vivos na Copa do Brasil, o Maracanã terá um duelo histórico contra o Internacional. É a primeira vez que o Azulão chega à terceira fase da competição. O embate de ida será no Beira-Rio (RS) e a volta no Ceará. Nas etapas anteriores, o time eliminou o Ferroviário-CE e, na sequência, o Ceilândia-DF, ambas as vitórias conquistadas nas disputas por pênaltis.

Confira todos os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil: