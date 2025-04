Marllon é o jogador com mais minutos em campo pelo Ceará em 2025; veja top-5

Defensor de 32 anos disputou 15 das 19 partidas do time no ano e acumula alta minutagem em campo: 1.344 minutos

Titular absoluto na defesa do Ceará, o zagueiro Marllon vem se consolidando como um dos nomes cruciais do elenco do Vovô em 2025. Não à toa, até o momento, é o jogador que mais atuou pelo Alvinegro de Porangabuçu na atual temporada.

O defensor de 32 anos disputou 15 das 19 partidas do time no ano e acumula alta minutagem em campo: 1.344 minutos, sendo recordista no elenco neste quesito. No ranking, ele é seguido pelo goleiro Bruno Ferreira, que jogou por 1.234 minutos em 14 duelos. Na sequência, vêm o meia Mugni e o lateral Fabiano Souza, com 1.174 e 1.106 minutos, respectivamente.