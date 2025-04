Próximo adversário do Ceará, Grêmio estreia com vitória na Sul-Americana

Com gols de Matías Arezo e Braithwaite, o Tricolor Gaúcho garantiu a vitória na rodada inaugural da competição continental. Federico Santander marcou o gol do time comandado por Gustavo Morínigo, ex-Ceará .

Na volta para o segundo tempo, com a entrada de Braithwaite, o Grêmio chegou ao tento decisivo. Cristian Olivera cruzou na medida para o atacante dinamarquês fazer, de cabeça, aos 25, o 2 a 1 e garantir os primeiros pontos do Tricolor na Sul-Americana.

O empate do Sporting Luqueño veio aos 29. Em arremesso lateral, após saída de bola errada do zagueiro Jemerson, Vera deixou Santander cara a cara com o goleiro Tiago Volpi e o centroavante deixou tudo igual.

O Grêmio abriu o placar no início do primeiro tempo. Aos 13 minutos, Cristaldo sofreu pênalti, confirmado em seguida pelo VAR. Na cobrança, Arezo marcou.

Em coletiva após o jogo, o treinador informou que as ausências entre os titulares na partida contra o Luqueño voltarão ao time contra o Ceará. "Os quatros jogadores que não iniciaram (a partida) hoje, irão iniciar no próximo sábado. Teremos esse reforço para o jogo", disse Quinteros. São eles: Igor Serrote, Edenílson, Camilo e Cristian Olivera.

Para o confronto contra o time paraguaio, o técnico Gustavo Quinteros colocou entre os titulares a base da equipe que enfrentou o Atlético/MG na estreia do Brasileirão no último sábado, 23. Dos 11 iniciais, sete estiveram em campo na vitória contra o Galo.

"Defensivamente temos que melhorar, muitos cruzamentos que devemos bloquear. São coisas que vamos trabalhar, mas não temos muito tempo, porque já iremos viajar para enfrentar o Ceará. Vamos insistir para encontrar o equilíbrio", ressaltou o treinador.

Ceará e Grêmio jogam no próximo sábado, 5, às 18h30min, na Arena Castelão, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 20 mil torcedores já estão confirmados para o jogo, segundo parcial divulgada pelo Vovô. Os ingressos seguem à venda no site Vozão Tickets, nas Lojas Vozão dos shoppings e na sede do clube.