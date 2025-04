Ceará tem retrospecto positivo como mandante contra o Grêmio; veja histórico

Após o empate diante do RB Bragantino nessa segunda-feira, 31, o Ceará volta às atenções para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 5, às 18h30min, o Vovô recebe o Grêmio na Arena Castelão. Em terras alencarinas, o retrospecto dos confrontos contra o Imortal é favorável à equipe de Léo Condé.

No recorte, o Ceará mandou 11 partidas contra o Grêmio em seus domínios, somando cinco vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. No geral, foram 20 partidas realizadas entre os times, com nove vitórias para o tricolor gaúcho, seis para o Vovô, além de cinco empates.