Mais de 20 mil torcedores confirmados para Ceará x Grêmio, pela Série A

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Alvinegro de Porangabuçu buscará primeira vitória na segunda rodada do Brasileirão neste sábado, 5, às 18h30min, na Arena Castelão diante do Grêmio

O Ceará divulgou na tarde desta quarta-feira, 2, a primeira parcial do primeiro jogo como mandante da Série A do Brasileirão de 2025. Neste sábado, 5, o Alvinegro de Porangabuçu irá enfrentar o Grêmio ás 18h30min na Arena Castelão. Mais de 20 mil torcedores já estão confirmados de acordo com o Vovô.

Os ingressos seguem a venda no site Vozão Tickets e também nas lojas Vozão dos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, Rio Mar Papicu, Kennedy e Eusébio), Shopping Aldeota e também na Loja da Sede. Os bilhetes estão custando uma média de R$ 25 a R$ 125 a meia e R$ 50 a R$ 250 e estão disponíveis entradas nos setores: superior norte e central; inferior norte, sul e central e premium. Confira valores: