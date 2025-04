Ceará anuncia contratação de atacante destaque do Campeonato Paulista sub-20

O novo atacante do Vovô, foi um dos destaques do Novorizontino, que conquistou o último Campeonato Paulista da categoria

O ponta de 20 anos marcou um dos gols da decisão do torneio, vencido sobre o São Paulo por 3 a 0. No Alvinegro, Bispo chega para reforçar o elenco do sub-20, que disputará o Campeonato Brasileiro Série B além do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa Atlântico e Taça Fares Lopes e Copinha.

O Ceará anunciou, nesta quarta-feira, 2, a contratação do atacante Adriano Bispo , que pertencia ao Grêmio Novorizontino. O novo atacante do Vovô, foi um dos destaques da equipe paulista que conquistou o último Campeonato Paulista Sub-20.

“Minha expectativa é muito boa, estou muito feliz de estar chegando a uma equipe tão grande como o Ceará. É uma das maiores equipes do Nordeste e do Brasil. Estou chegando com o objetivo de fazer história dentro do clube. Quero fazer um grande ano no Ceará”, disse Bispo em sua chegada ao Ceará.

Além do gol na decisão do Paulista da categoria, o jovem ponta marcou outros seis gols na competição. Durante sua passagem pelo Aurinegro, Bispo marcou 19 gols e deu uma assistência em 58 jogos disputados.

Apesar da contratação ser voltada para as categorias de base, Adriano já fez sua estreia como profissional diante do Botafogo-SP, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista deste ano.