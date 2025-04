Ceará volta a jogar em casa na Série A após 3 anos; relembre últimas campanhas como mandante

Para encarar o Imortal, além do apoio e do reencontro com a torcida na Série A, o Vovô com retrospecto positivo como mandante. A equipe, sob o comando de Léo Condé, está invicta há mais de sete meses dentro de seus domínios.

À espera por ver de perto o Ceará disputando a Série A novamente está perto de acabar. Neste sábado, 5, o Vovô irá receber o Grêmio na Arena Castelão, na estreia do Alvinegro em casa na elite do futebol nacional. O time volta a mandar um jogo da primeira divisão após 3 anos.

A última derrota do escrete do Porangabuçu como mandante aconteceu em 17 de agosto do ano passado, quando foi superar por 2 a 1 pelo Mirassol na Série B. De lá pra cá, Alvinegro conquistou 15 vitórias e empatou outros três confrontos.

Apesar do retrospecto favorável, se almeja boa campanha na Série A, o Ceará precisa obter resultados diferentes das últimas participações do clube na elite do futebol nacional como mandante.

Campanhas como mandante na Série A



Nas últimas cinco participações do Ceará na Série A — entre os anos de 2018 e 2022 — em três ocasiões o Vovô terminou a competição entre os quatro piores mandantes.